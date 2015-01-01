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किशनगंज:3 दिन पूर्व पार्वती नदी में डूबे व्यक्ति का मिला शव, पोस्टमार्टम कर परिजनों को किया सुपुर्द

बारां3 घंटे पहले
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क्षेत्र के रामगढ़ के नजदीक निकल रही पीपल्दा खुर्द पार्वती नदी में 3 दिन पूर्व डूबे व्यक्ति का शव शुक्रवार सुबह नदी के बाहर निकालकर शव का पोस्टमार्टम कर परिवार जनों को सौंप दिया गया। किशनगंज थाना प्रभारी सीआई राजेंद्र मीणा ने बताया कि मंगलवार 17 नवंबर को शाम को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार ग्राम पीपल्दा खुर्द निवासी कैलाश (28) पुत्र नवलकिशोर पार्वती नदी में डूब गया।

इस सूचना पर पुलिस जाब्ता व रेस्क्यू टीम ने पीपल्दा खुर्द पार्वती नदी पहुंचे जहां कैलाश की तलाशी में लगातार रेस्क्यू चलाया। शुक्रवार 20 नवंबर 2020 को सुबह 6 बजे पार्वती नदी में कैलाश की लाश मिली। भाई रामनिवास ने एक तहरीरी रिपोर्ट पेश पर बताया कि उसका भाई 17 नवंबर को पीपल्दा खुर्द पार्वती नदी में नहा रहा था। नहाने के दौरान उसका भाई कैलाश डूब गया।

इसका शव 20 नवंबर शुक्रवार सुबह पार्वती नदी में मिली है। मौके पर ही पंचनामा करवा शव परिजनों को सुपुर्द की जाकर जांच घनश्याम नागर एएसआई के सुपुर्द की गई है। शव को अस्पताल तक नहीं ले जा पाने के हालात में बीसीएमओ किशनगंज की ओर से गठित चिकित्सकों की टीम ने पीपल्दा खुर्द नदी पर पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया।

रेस्क्यू टीम के सिपाही राज्य आपदा प्रतिसाद बी कंपनी कोटा की रेस्क्यू टीम के हेड कांस्टेबल रामनिवास व कांस्टेबल सत्यनारायण, प्रदीप हंस, जगदीश, रामजीलाल, देवकरण, किशनलाल, नरेश मुकेश व रामकिशन ड्राइवर कांस्टेबल ने 3 दिन तक रेस्क्यू की गई।

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