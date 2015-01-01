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बच्चे हो रहे परेशान:आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास गंदगी, बच्चे हो रहे परेशान

बारां3 घंटे पहले
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कस्बे में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस आंगनबाड़ी केंद्र पर करीब 70 बच्चों सहित लगभग 12 धात्री एवं गर्भवती महिलाओं का नामांकन है। आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास गंदगी के अंबार लगे होने के कारण महिलाओं को केंद्र पर जाने में परेशानी होती है। महिलाओं ने बताया कि दीपावली के अवसर पर घरों की साफ-सफाई के चलते पॉलीथिन आदि केंद्र के चारों ओर फेंक दी गई हैं। जिससे केंद्र के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दीपावली त्योहार के बावजूद प्रशासन केंद्र के आसपास साफ-सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।सड़क पर लगाए जा रहे हैं कचरे के ढेरराजपुर. कस्बे के शाहाबाद राजपुर रोड पर इन दिनों दीपावली की साफ-सफाई के दौरान लोगों द्वारा बीच रास्ते में कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के पंकज मेहता, दीपक मेहता, सोनू मेहता, योगेश मेहता, सेलू मेहता ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा बीच रास्ते पर कचरे के ढेर खाली किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जो लोग कचरे के ढेर लगा रहे हैं, उन पर ग्राम पंचायत तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

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