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नोडल अधिकारी नियुक्त:डॉ. सीपी मीणा बने मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी

बारां4 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज मेडिसीन विभाग वरिष्ठ आचार्य डॉ. सीपी मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत बारां मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। न्यू मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों को गति देने, ड्राइंग/डिजायन में एनएमसी नार्म्स के अनुसार सुझाव देने, मॉनिटरिंग करने,एनएमसी के निरीक्षण संबंधी कार्रवाई, अन्य कार्यों व केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार व समंवय के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज मेडिसीन विभाग वरिष्ठ आचार्य डॉ. सीपी मीणा को नियुक्त किया है।

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