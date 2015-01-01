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हादसा:चलते ट्रैक्टर से चालक गिरकर ट्राली के नीचे दबा, मौत

किशनगंज3 घंटे पहले
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कस्बे के नजदीक से निकल रहे नेशनल हाईवे 27 पर बारां की ओर से भंवरगढ़ की ओर जाते समय अचानक ट्रैक्टर चालक के नीचे गिर कर ट्रॉली के नीचे दब जाने पर कुचल जाने से मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार कस्बे के नजदीक नजदीक से निकल रहे नेशनल हाईवे 27 पर एक ढाबे के नजदीक बारां कृषि उपज मंडी में से फसल बेचकर आकर अपने गांव की ओर जाते समय अचानक चलते हुए ट्रैक्टर से चालक के गिर जाने पर ट्रेक्टर के असंतुलित हो जाने पर ट्रॉली के पलट जाने से ट्रैक्टर चालक जगमोहन (40) पुत्र मनजीत सिंह निवासी बादीपुरा नाहरगढ़ की दबकर कुचल जाने से मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी पर मौके पर पहुंचे लोगों ने आपसी मदद से ट्रॉली को ऊंचा करके मृतक जगमोहन सिंह को बाहर निकाला गया।इस दौरान सूचना पर आई एंबुलेंस की मदद से मृतक के शव को किशनगंज चिकित्सालय पहुंचाया गया।

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