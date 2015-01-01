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आक्रोश - बोनस के भुगतान की मांग:बिजली कर्मियों को पूर्व की तरह किया जाए बोनस का भुगतान

बारां3 घंटे पहले
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  • बोनस की मांग को लेकर बीएमएस ने सौंपा ज्ञापन

राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को विद्युत निगम में बोनस के भुगतान को लेकर जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष बृजमोहन गोयल ने बताया कि राज्य कर्मचारियों की तरह बिजली निगम प्रशासन भी कर्मचारियों को 25 परसेंट नकद व 75 परसेंट जीपीएफ खाते में बोनस का भुगतान करना चाहता है, जिसका संगठन विरोध करता है।जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने बताया कि बिजली निगम में बोनस फैक्ट्री एक्ट के तहत तब से मिल रहा है, जब से राज्य कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जाता था। जिला महामंत्री लोकेश सुमन ने बताया कि बिजली निगम कर्मचारी दीपावली पर घर-परिवार से दूर रहकर सभी के घरों को रोशन कर निरंतर ड्यूटी करता है। पूर्व में भी कोरोना के चलते वेतन कटौती से कर्मचारियों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। जिला सहमंत्री पंकज राठौर ने बताया कि संगठन ने मांग की है कि बिजली निगम कर्मचारियों को पूर्व की तरह दीपावली से पूर्व बोनस का भुगतान किया जाए। जिला कार्यकारी अध्यक्ष जितेश गौतम ने कहा कि यदि समय रहते निगम प्रशासन बोनस के आदेश जारी नहीं करता है तो संगठन को मजबूर होकर आंदोलनात्मक कदम उठाने पढ़ेंगे। ज्ञापन देने वालों में जुगेश, राजेश महावर, शंकर बैरवा, जगदीश मीणा आदि कर्मचारी शामिल थे।

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