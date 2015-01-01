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निशुल्क एंबुलेंस सेवा:इमरजेंसी के दौरान निशुल्क एंबुलेंस सेवा के लिए तत्पर ईएमआरआई के कार्मिक

बारां3 घंटे पहले
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  • लोगों को सुरक्षित दीपावली मनाने की सलाह

इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा जीवीकेएमआरआई 108 की ओर से लोगों को काेरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक रहकर सुरक्षित दिवाली मनाने की सलाह दी है।जोनल हेड पदमेश शर्मा ने बताया कि पिछले सालाें के आधारित आंकड़ों के अनुसार इमरजेंसी सेवा आम दिनों की अपेक्षा दिवाली के दिनों में राजस्थान में 15-20 प्रतिशत अधिक आपातकालीन सेवाएं देती है। फायर संबंधित इमरजेंसी में 100 से 130 प्रतिशत अधिक, 20-25 प्रतिशत श्वास संबंधित अधिक एवं 50-75 प्रतिशत अधिक रोड एक्सीडेंट मेंं इमरजेंसी सेवा देती है।स्टेट हेड प्रवीण सावंत ने आमजन को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल में सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए, जीवन वाहिनी आपातकालीन सेंटर में कार्यरत इमरजेंसी रेस्पांस ऑफिसर्स एंव डॉक्टर्स आपात स्थिति में निशुल्क एंबुलेंस सेवा देने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं।जीवन वाहिनी एंबुलेंस कर्मचारी फ्रंटलाइन पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एवं सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए घर परिवार से दूर रहकर दिन-रात फील्ड में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 108 आपातकालीन सेवा की 701 एंबुलेंस, 104 एंबुलेंस सेवा की 587 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस तथा 74 बेस एंबुलेंस है। जोनल हेड शर्मा ने बताया कि दिवाली को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगह पर जहां इमरजेंसी कॉल आने की ज्यादा संभावना ज्यादा रहती है, वहां जीवन वाहिनी (108,104 व बेस एंबुलेंस) एंबुलेंस की प्रजेंट लोकेशन को डायनामाइक्ली रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे इमरजेंसी के दौरान एंबुलेंस सेवा तत्परता से मिल सके। यह लोकेशन सीजनल पेटर्न के आधार पर उत्सव के दौरान रिलोकेट की जाती है। सभी लोकल सर्विस वर्कशॉप को को-ऑर्डिनेट कर लिया गया है, जिससे छुट्‌टी के दौरान भी वे वर्कशॉप खुला रखेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने पर टोल फ्री नंबर 108 व 104 पर कॉल करें। अनावश्यक कॉल नहीं करने की भी अपील है।

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