पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चेतावनी:मेलखेड़ी रोड से हटेंगे अतिक्रमण 5 फरवरी तक की दी चेतावनी

बारां4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर में मेडिकल कॉलेज रोड निर्माण के लिए स्थाई व अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से कॉलेज तिराहे से मेलखेड़ी रोड तिराहे होते हुए मेडिकल कॉलेज तक सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क की सीमा में आ रहे सभी स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमियों को सूचित किया है। 5 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त मीणा ने बताया कि कॉलेज तिराहे से मेलखेड़ी तिराहे तक सेंटर से दोनों तरफ मार्ग 7.5-7.5 मीटर चौड़ा है। कॉलेज चौराहे से मेलखेड़ी 10 मीटर चौड़ी सीसी सड़क रहेगी। 1-1 मीटर नाले अौर 1.5-1.5 मीटर की दोनों तरफ इंटर लॉकिंग टाइल्स रहेगी। कॉलेज तिराहे से मेलखेड़ी तिराहे तक 950 मीटर लंबाई है। इसके बाद 2250 मीटर की दूसरी सड़क है, तो 15 मीटर चौड़ी रहेगी। इसमें बीच में डिवाइडर रहेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser