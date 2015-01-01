पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यकारिणी घोषित:एबीवीपी के प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकारिणी घोषित

बारां3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग केलवाड़ा की अग्रवाल धर्मशाला में सम्पन्न हुआ व जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई। जिला संयोजक सौरभ मालव ने बताया कि हर साल की तरह संगठन के दिशा-निर्देश व संगठन कार्यकर्ता की प्राथमिकता के लिए जिलास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। शिविर में विभाग प्रचारक विकास राज, प्रांत सहमंत्री गुंजन झाला, विभाग संगठन मंत्री देवानंद त्यागी, राजीव उपाध्याय व विभाग संयोजक कोमल मीणा का प्रवास रहा। कार्यक्रम में अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का परिचय के साथ केलवाड़ा इकाई कार्यकर्ताओं की ओर से प्रांत सहमंत्री गुंजन झाला का स्वागत किया गया। शिविर तीन सत्रों में सम्पन्न किया गया, जिसमें प्रथम सत्र में विभाग संगठन मंत्री देवानंद त्यागी, जिला प्रमुख धर्मेंद्र मेघवाल व जिला संयोजक सौरभ मालव ने कार्यकर्ताओं को परिषद के इतिहास विकास व सक्षम इकाई के विषय पर प्रकाश डाला।शिविर के द्वितीय सत्र में परिषद की सहमंत्री गुंजन झाला ने संगठन की कार्य पद्धति के विषय पर चर्चा की। तृतीय सत्र में विभाग प्रचारक विकासराज ने बताया कि अभाविप सामान्य विद्यार्थी के मन में राष्ट्र चेतना जाग्रति का कार्य कर रही है व समय-समय पर समाज में जाग्रति का भाव उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करती है। प्रशिक्षण शिविर में जिले के 120 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व वर्ग में जिले के नवीन जिम्मेदारियां सौंपी गई। वर्ग में जिला संयोजक पुनीत कुमावत, सह-संयोजक विमल जैन, कला मंच संयोजक सनी धानुका, शिव सुमन को राजकीय महाविद्यालय प्रमुख व प्रमोद सैनी को निजी महाविद्यालय प्रमुख खेल प्रकोष्ठ का वेदांत शर्मा व सोशल मीडिया संयोजक हेमंत कुमावत को बनाया गया। इस दौरान जिला सहसंयोजक देवेंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें