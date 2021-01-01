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रोष:राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर जताया रोष

बारां4 घंटे पहले
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महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में स्थित राजघाट पर महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के साथ एक दिवसीय अनशन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने पर किसान महापंचायत ने निंदा की। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित किसानों को जल्द रिहा करने की मांग की है। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायणसिंह ने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए दमन की नीति अपना रही है। इस दौरान किसान कैप्टन रघुवीर सिंह, छीतरसिंह हाड़ा, कृष्णमुरारी नागर, धर्मसिंह मीणा, ओमप्रकाश नागर, रमेश मीणा, जगदीशसिंह अटवाल, नारायणसिंह, श्यामसुंदर तिवारी, बजरंगलाल मीणा, प्रतापचंद शर्मा, बालकिशोर पांचाल, जमीलउद्दीन, हरिशंकर सनोठिया ने निंदा की है।

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