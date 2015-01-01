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कोरोना से जंग:कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया फेस मास्क वितरण अभियान

बारां3 घंटे पहले
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कोरोना आपदा के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन के तहत गुरुवार को जिले की समस्त पंचायत समितियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में फेस मास्क का वितरण कर आमजन को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। सीईओ जिला परिषद बृजमोहन बैरवा ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते आमजन को जागरूक करने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फेस मास्क वितरण अभियान के माध्यम से लगभग 14 हजार फेस मास्क आमजन को बांटे। पंचायत समिति बारां में 650, अंता में 1713, अटरू में 900, छबड़ा में 6 हजार, छीपाबड़ौद में 950, किशनगंज में 1265 एवं शाहाबाद में 1700 फेस मास्क का वितरण कर आमजन को स्वास्थ्य मानकों की पालना के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर पंचायत समिति के कार्मिक, राजीविका, स्वाच्छागृही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण में सहयोग दिया।

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