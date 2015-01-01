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मंडी में उपज की आवक:शादियां नजदीक होने से फसल बेचने पहुंच रहे किसान, मंडी में 30 हजार क्विंटल से अधिक जिंस की आवक

बारां3 घंटे पहले
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  • रबी फसल की बुवाई का दौर जारी होने से भी किसानों को रुपए की जरूरत

शहर में स्थित कृषि उपजमंडी में शुक्रवार को जिंसो की अच्छी आवक हुई। दीपावली के अवकाश के बाद मंडी में जिलेभर से किसान अपनी फसल को बेचने आ रहे हैं। जिले में रबी की फसलों की बवाई का दौर जारी है। वहीं आगामी समय में शादी व कार्यक्रमों का दौर शुरू होने वाला है। जिससे मंडी में फसलों की अच्छी आवक हो रही है। शुक्रवार को मंडी में सबसे ज्यादा आवक करीब 30 हजार कट्‌टे धान की हुई। मंडी सचिव मनोज मीणा ने बताया कि मंडी में नीलामी के लिए फसलों की आवक जारी है। शुक्रवार को मंडी में 15 हजार क्विंटल धान की आवक हुई। शुक्रवार को धान का अधिकतम भाव 2441, न्यूनतम भाव 1500 एवं औसत भाव 1970 रुपए रहा। अभी धान में नमी होने से भाव कम मिल रहे हैं। आगामी समय में नमी हटने के बाद भाव में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सचिव मीणा ने बताया कि शुक्रवार को मंडी में गेंहूं की 4 हजार क्विंटल की आवक हुई। गेंहूं का अधिकतम भाव 1755, न्यूनतम भाव 1512 व औसत भाव 1601 रुपए रहा। इसके साथ ही मंडी में शुक्रवार को लहसुन 3 हजार क्विंटल की आवक हुई। शुक्रवार को लहसुन का अधिकतम भाव 13 हजार, न्यूनतम भाव 4490 व औसत भाव 8 हजार 745 रूपए रहा। वहीं मंडी में शुक्रवार को 200 क्विंटल चने की, 3 हजार क्विंटल मक्का की, 600 क्विंटल धनियां, 350 क्विंटल सरसों, चार हजार क्विंटल सोयाबीन सहित कुल 30 हजार 514 क्विंटल जिंसो की आवक हुई। आगामी दिनों में जिंस की और आवक बढ़ेगी।

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