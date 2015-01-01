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नाबालिग से ज्यादती का प्रयास:चार जनों ने किया नाबालिग से ज्यादती का प्रयास, मामला दर्ज

बारां3 घंटे पहले
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  • पुलिस केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

सदर थानाक्षेत्र में गुरुवार को भैंस चराने गई 13 वर्षीय नाबालिग से शराब के नशे में चार जनों ने ज्यादती का प्रयास किया। पीड़िता के शोर करने पर उसकी ताई ने भी शोर किया, तब तक आरोपी मौके से भाग छूटे। पुलिस ने पाेस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।सदर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय नाबालिग व उसकी ताई ने गुरुवार को थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। इसमें ताई ने बताया कि वह और उसके देवर की 13 वर्षीय नाबालिग भैंसों को लेकर तालाब की तरफ चराने गए थे। इस दौरान ताई लकड़ियां काटने लगी। बालिका भैंसों के पीछे-पीछे एक खाळ में चली गई। वहां पर आरोपी संतराज मोग्या, इकराम मोग्या, हरिओम व गोलू शराब पार्टी कर रहे थे। नाबालिग के पहुंचते ही उसको पकड़कर छेड़छाड़ करने लगे। आरोपियों ने नाबालिग से जोर-जबरदस्ती करते हुए ज्यादती का प्रयास किया।आरोपियों से संघर्ष करते हुए नाबालिग ने शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर ताई भी शोर मचाते हुए खाळ की तरफ दौड़ी। ताई और नाबालिग के शोर मचाने से चारों आरोपी मौके से भाग छूटे।पुलिस ने आरोपियाें के खिलाफ धारा 354, 376/511, 7/8 पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

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