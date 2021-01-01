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अव्यवस्था:टाेल प्लाजा पर अनियमितताओं से आमजन में रोष, सुधार की मांग

बारां4 घंटे पहले
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  • व्यवस्थाएं सुचारू नहीं होने से वाहन चालकों को रोज होती है परेशानी

शाहाबाद कस्बे के समीप एनएच-27 पर स्थित मुंडियर टोल प्लाजा पर जारी अनियमितताओं को लेकर आमजन में रोष व्याप्त है।केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल वसूली के आदेश जारी किए हैं, लेकिन मुंडियर टोल प्लाजा पर फास्टैग काम नहीं कर रहे हैं। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो वाहन चालकों को अलग-अलग लाइनों पर लगे बूथों पर जाना पड़ता है। इसके चलते वाहन चालकों का ईंधन के साथ समय भी बर्बाद होता है। एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने में कई बार वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वहीं निजी वाहनों में सफर करने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों के अनुसार फास्टैग के नियम लागू होने से पहले इस टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। फास्टैग के नियम लागू होने के बाद परेशानी बढ़ गई है। टोल प्लाजा अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी के चलते यहां वाहन चालकों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जनसुविधाओं के नाम पर कागजों में ही खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली जाती है। टोल प्लाजा के शौचालय की स्थिति खराब है। साफ-सफाई का अभाव होने से गंदगी फैली रहती है। टोल प्लाजा के 500 मीटर के दायरे में लगाई गई रोड लाइट नहीं जलने से अंधेरा पसरा रहता है। कर्मचारियों का भी वाहन चालकों के साथ व्यवहार ठीक नहीं होने से आए दिन वाहन चालकों व टोल कर्मचारियों में बहस होती रहती है। कई बार टोल प्लाजा की शिकायत पुस्तिका में भी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं टोल प्लाजा के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिलकर रह गए और कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्रवासियों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में एसडीएम राहुल मल्होत्रा ने बताया कि इस मामले को लेकर बात की जाएगी। अनियमितताएं हैं तो उनको संबंधित अधिकारियों को बताया जाएगा। मुंडियर टोल प्लाजा पर अनियमितताएं हो रही हैं ताेे टोल प्लाजा की कार्यकारी एजेंसी से बात की जाएगी। टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।-राजेशचंद गुप्ता, नेशनल हाईवे अधिकारी।

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