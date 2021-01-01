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निर्वाचन:बारां में हाड़ा और अटरू में नागर बने उपशाखा अध्यक्ष

बारां4 घंटे पहले
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  • शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बारां, मांगरोल और अटरू उपशाखा के हुए चुनाव, पदाधिकारियों का किया स्वागत

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) उपशाखा बारां के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा व पर्यवेक्षक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि उपशाखा के चुनाव में सर्वसम्मति से सुरेंद्र हाड़ा अध्यक्ष व कैलाश नागर को मंत्री तथा राकेश शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया।पर्यवेक्षक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सभाध्यक्ष पद पर हरिओम शर्मा, उपसभाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल मेहता, अमरलाल मेहता, महिला मंत्री कविता नागर बनाए गए। निर्वाचन अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि जिला महासमिति में राकेश शर्मा, रामावतार चौरसिया, राजेंद्र जाट, दिनेश शर्मा, महेंद्र चौरसिया, गजराज सिंह, रमेशचंद पारेता, नागेश कुमार नागर, प्रदेश महासमितियों में अशोक कुमार शर्मा, कृष्णमुरारी नागर निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी ने इन्हें पद एवं गोपनियता की शपथ दिलाई गई। संघ के सभी सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष व मंत्री ने बताया कि शिक्षक हित में हमेशा तत्पर रहेंगे।अटरू| राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के वार्षिक चुनाव कस्बे में स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल नवीन में रविवार को हुए। चुनाव अधिकारी जमनालाल महावर और पर्यवेक्षक सूरज सालवी ने बताया कि अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए एक-एक ही आवेदन आए। इसके बाद अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र कुमार नागर को छठी बार निर्विरोध घोषित किया। वहीं सभाध्यक्ष बद्रीलाल नागर, उपसभाध्यक्ष रामचरण मेहरा व राधेश्याम सेन, मंत्री प्रकाशचंद खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकिशन सुमन, महिला मंत्री ममतासिंह, कोषाध्यक्ष जानकीलाल पारेता निर्वाचित हुए। इनके अलावा कार्यकारी सदस्य प्राध्यापक जोधराज नागर, वरिष्ठ शिक्षक हेमकांत नागर, पंचायत समिति शिक्षक संस्कृत शिक्षा पुनीत सोपरा को चुना गया। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को जिला संगठन मंत्री गिरिराज नागर और जिला उपाध्यक्ष रामकिशन नागर ने माला पहनाकर, तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही जिला महासमिति सदस्यों को भी चुना गया। प्रदेश महासमिति में सात सदस्यों को चुना गया।मांगरोल| राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा के चुनाव चुनाव अधिकारी कीर्ति गालव, पर्यवेक्षक जोधराज सुमन व पवन गालव की देखरेख में हुए। जिसमें सभा अध्यक्ष शिवप्रकाश पोटर, उपसभाध्यक्ष बृजमोहन नागर, चंचलेश मालव आदि की सहमति से राजेंद्र गोचर को लगातार पांचवी बार अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष मनोज चौरसिया, सीमा राजावत, मंत्री राजेंद्रकुमार बैरवा, कृष्णा चौरसिया, कोषाध्यक्ष प्रवीण कासलीवाल, शिक्षक प्रतिनिधि हरिशंकर मीणा को चुना गया। प्रदेश महासमिति में महावीर प्रसाद मीणा, महावीर मालव, राजेंद्र गुर्जर, जिला महासमिति के लिए भी सदस्यों को चुना गया।

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