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जांच प्रभावित होने का था अंदेशा:38 दागी पुलिसकर्मियों का मुख्यालय बदला जांच प्रभावित होने का था अंदेशा, आदेश जारी

बारां6 घंटे पहले
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कोटा रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ ने हाल ही में एक आदेश जारी कर रेंज के 38 दागी पुलिसकर्मियों को जिला बदर किया हैं। इन पुलिसकर्मियों पर किसी न किसी मामले में जांच चल रही थी, जिस वजह से यह फील्ड के बजाए पुलिस लाइन में पदस्थ थे। यह फैसला जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते लिया गया है। गौड़ ने आदेश में कहा है कि उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक स्तर के सभी पुलिसकर्मियों को तीन दिन के भीतर नए मुख्यालय पर उपस्थिति देनी होगी, ऐसा नहीं करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला बदर किए जाने वाले इन 38 पुलिसकार्मियों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज है।

इनका मुख्यालय बदला: जिले के 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। बारां पुलिस लाइन से सहायक उप निरीक्षक बृजबिहारी, रमेशचंद जाटव, हेड़ कांस्टेबल मदन मोहन, कांस्टेबल यशवीर सिंह, सतीश, अणदाराम और सुरेंद्र कुमार को बूंदी पुलिस लाइन भेजा गया हैं। वहीं कोटा शहर से सहायक उपनिरीक्षक गोविंद सिंह, रामलाल, हेडकांस्टेबल योगेश बाबू, कांस्टेबल अनिल कुमार, रामहेत, वेद प्रकाश, जितेन्द्र सिंह और कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन से उप निरीक्षक विनोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक मनोहर लाल, हेड कांस्टेबल अब्दुल हकीम, अजीतसिंह, उमर महोम्मद, दयाराम और कांस्टेबल रमेश मीणा को झालावाड़ पुलिस लाइन भेजा गया है। इधर, बूंदी पुलिस लाइन से उप निरीक्षक श्याम सुंदर, मुख्य आरक्षक सत्यनारायण, आरक्षक प्रहलाद, राजाराम, हनुमान प्रसाद जाट, कांस्टेबल ग्यारसीलाल, सुनील कुमार, सुभाष यादव, सुरेंद्र और राधेश्याम नागर को बारां पुलिस लाइन भेजा गया है।

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