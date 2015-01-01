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युवाओं को दें रोजगार में प्राथमिकता:जिले के उद्योग स्थानीय युवाओं को दें रोजगार में प्राथमिकता: मेघवाल

बारां4 घंटे पहले
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सामाजिक व साहसिक क्षेत्र में अवार्ड से सम्मानित कोयला निवासी युवा उद्यमी नरेंद्र शोभागमल मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में देश व प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खासकर तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार नहीं मिलना दुखद है। कोरोनाकाल और लॉकडाउन में कई युवाओं की नौकरियां चली गई और कई का वेतन आधा हो गया।इस हालात में जिला प्रशासन को पहल करते हुए जिले में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए। जिले में नौकरियों के अपार अवसर हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं देने से मजबूरन पलायन करना पड़ता है।मेघवाल ने बताया कि जिले में एनटीपीसी अंता व थर्मल प्लांट छबड़ा है तो निजी सेक्टर में अदाणी पावर प्लांट कवाई जैसे बड़े प्लांट हैं। यहां जनप्रतिनिधियों की इच्छाशक्ति से न तो यहां नए उद्योग आ पा रहे हैं और न ही स्थापित उद्योगों में युवा वर्ग को रोजगार मिल पा रहा है।

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