पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:लापरवाही के साथ फिर बढ़ रहा संक्रमण, 43 नए पॉजिटिव आए सामने, 20 दिन में ही आ चुके 171 केस

बारांएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • अब 163 केस एक्टिव, 82 सैंपल जांच के लिए भेजे, 2 केस की रिकवरी के साथ 1484 लोग हुए स्वस्थ

इस महीने कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को 43 नए केस आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 163 पर पहुंच गई है। शुक्रवार के 2 सहित कुल 1484 मामले रिकवर हो चुके हैं। सर्दी में मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच लोगों की लापरवाही परेशानी को बढ़ा रही है। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर लोगों को गंभीर होना होगा। जिलेभर कोरोना संक्रमण फिर पैर पसारने लगा है। पिछले दिनों लाेगों में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग और बार-बार हाथ धोने को लेकर जागरुकता बढ़ने के कारण संक्रमितों की संख्या में कमी आने से राहत रही। त्यौहारी सीजन के दौरान बाजाराेें में भीड़ बढ़ने व लापरवाही और सर्दी का असर बढ़ने से अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है।

नवंबर में 20 दिनों में ही 171 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले सर्वाधिक पॉजिटिव मरीज सितंबर में सामने आए थे। सर्दी के बीच ऐसी लापरवाही बनी रही तो आगामी दिनों में काेरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ेंगे। चिकित्सा विभाग ने आमजन सहित दुकानदार को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विशेष सावधानी बरतने, गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है।

ऐसे बढ़ा कोरोना...पूरे अक्टूबर में मिले थे 205 मरीज, नवंबर में अभी 171 केस
चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस 29 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद मई में 41 पॉजिटिव केस मिले। जून में कोरोना जांच के लिए 2143 सैंपल लिए गए। इनमें से 24 केस पॉजिटिव मिले। इसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से जांच के लिए सैपलाें की संख्या बढ़ाई गई। जुलाई में कोरोना जांच के लिए 7407 सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए।

इनमें से 71 पॉजिटिव केस सामने आए। त्योहारी सीजन व लॉकडाउन खुलने के बाद रियायत मिलने से लोगों की आवाजाही बढ़ गई तो पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गई। इसके चलते अगस्त में कोरोना जांच के लिए कुल 10414 सैंपल लिए गए। इस दौरान अगस्त माह में ही 419 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। सितंबर में कोरोना जांच के लिए 6532 सैंपल भिजवाए थे।

अगस्त माह में कुल 735 पॉजिटिव केस सामने आए। इस दौरान मृत्यु के मामले भी लगातार सामने आए थे। वहीं अक्टूबर में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना जांच के लिए 3669 सैंपल लिए गए। इस दौरान अक्टूबर में 205 पॉजिटिव केस ही सामने आए। अब नवंबर में बीते 20 दिनों में 1223 सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए। इन दिनों में ही 171 नए पॉजिटिव केस मिल चुके हैं।

आमजन की जागरुकता से संक्रमण की रोकथाम बढ़ेगी
सीएमएचओ डॉ. संपतराज नागर ने बताया कि जिले में कोरोना की रोकथाम में आमजन की अहम भूमिका है। लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन व सेनेटाइजर से हाथ धोने को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इसके चलते पिछले दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी रही। अब त्यौहारी सीजन के दौरान आवाजाही, भीड़भाड़ आदि के दौरान लापरवाही के कारण मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ी है।

लोगों में जागरुकता बढ़ने से कुछ दिनों से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। अब भी सावधानी बरतना काफी जरूरी है। अब वैवाहिक कार्यक्रमों, व विभिन्न आयोजनों, सीजन के दौरान बाजारों में भीड़, लाेगों की आवाजाही के दौरान सावधानी बरतें। घर से निकलते समय मास्क लगाकर ही निकलें। सोशल डिस्टेसिंग की पालना, सेनेटाइजर व साबुन से अच्छी तरह हाथ धाेने आदि को लेकर सतर्क रहें। बुजुर्गाें, बच्चों व गंभीर बीमारी वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें