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बचाव के संबंध में दी जानकारी:कोरोना और सर्दी से बचाव के संबंध में दी जानकारी

बारां3 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को कोरोनावायरस व सर्दी से बचाव को लेकर जानकारियां दी गई। सीएमएचओ डाॅ. संपतराज नागर ने बताया कि जिले में सर्दी के मौसम को देखते हुए कोरोना के प्रति सचेत रहें। डिप्टी सीएमएचओ राजेंद्रकुमार मीणा ने मौसमी बीमारियों व सर्दी से बचाव के लिए आमजन से अपील की। उन्होंने बताया कि सर्दीजनित रोगों के सामान्य लक्षण नाक बहना, नाक बंद होना, हल्का बुखार, जी मचलाना, खाने की इच्छा न होना तथा बेचैनी होना है। बच्चों में निमोनिया की बीमारी होने पर फेफड़े के वायु कोषों में संक्रमण से सांस की तकलीफ व तेज बुखार हो जाता है। ज्यादा छोटे बच्चों में सांस की तकलीफ होने पर डाॅक्टर से परामर्श लेकर उपचार कराएं। गले में तकलीफ होने पर ठंडी चीजें खाने से गले में तेज दर्द, निगलने में परेशानी और तेज बुखार हो सकता है। सर्दीजनित बीमारियों के बचाव के लिए कपड़े पहनने व ओढ़ने का ध्यान रखें। तेज सर्दी हो तो कानों और सिर को ढंककर निकलें। बच्चों को नंगे पैर व नंगे सिर नहीं घूमने दें। गर्म व गर्म तासीर की चीजें खाएं, पानी खूब पीएं। आईसक्रीम, टमाटर का साॅस और अन्य ठंडी व खट्टी चीजों से परहेज करें। निमोनिया, अस्थमा और सांस की तकलीफ वाले बच्चों को रात में टाइट कपड़े नहीं पहनाएं, गर्म एवं मुलायम कपड़े पहनाकर सुलाएं। उबला पानी ठंडा कर पिलाएं।

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