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समस्याएं:खुराना ने सभापति काे बताई वार्ड 6 की समस्याएं

बारां4 घंटे पहले
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हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने नगर परिषद सभापति ज्योति पारस का स्वागत कर वार्ड नंबर 6 की समस्याओं से अवगत कराया। खुराना ने कहा ग्रिड बस्ती में रोड नगर परिषद की ओर से बना दिया गया, लेकिन उसके पीछे की रोड करीबन 500-600 फीट का टुकडा नहीं बनाया गया है। वहां की हालत बदतर है। क्षेत्र में लोगों को रोड़ लाइट व पेयजल को लेकर परेशानी हो रही है। नालियों के बीच में पीने के पानी के पाइप जा रहे हैं। ऐसे में दूषित पानी वार्ड के लोगों को पीना पड रहा है। मजबूरन फाटक पार कर पब्लिक पार्क के सामने से पीने का पानी जुटाते हैं। इस अवसर पर युवा जिलाध्यक्ष अशोक महावर, पूजा महावर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, नरेश गालव जिलाध्यक्ष, मांगीबाई मेवाडा, रेवडीबाई मेवाडा, रामकरण, आकाश भूमल्या, अक्षय खरारा, सुजीत नरवाल आदि मौजूद रहे

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