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धरना:किशनगंज: विद्युत वितरण श्रमिक संघ ने बिलिंग इंसेंटिव के लिए दिया धरना

बारां4 घंटे पहले
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किशनगंज कस्बे में स्थित बिजली निगम के एईएन कार्यालय पर शनिवार को जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ के बैनर तले सदस्यों ने बिलिंग इंसेंटिव का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर धरना दिया। इस दौरान बैठककर तय किया कि बिलिंग इंसेंटिव का भुगतान नहीं होने तक बिलिंग कार्य नहीं किया जाएगा। संघ इकाई अध्यक्ष चंदालाल शाक्यवाल ने बताया कि भुगतान कराने को लेकर पूर्व में राजस्व अधिकारी को लिखित ज्ञापन देकर चेताया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इससे नाराज होकर कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर बिलिंग का पूरा भुगतान नहीं करने तक बिलिंग कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठने का निर्णय लिया। धरने के दौरान महामंत्री विजयकुमार स्नेही, उपाध्यक्ष बृजमोहन मेहता, कोषाध्यक्ष सुरेशकुमार नागर, प्रचार मंत्री अख्तर हुसैन मंसूरी, संगठन मंत्री मनमोहन सिंह के साथ अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

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