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हत्या के काम में ली कूटिया बरामद:आराेपी की निशानदेही पर हत्या के काम में ली कूटिया बरामद

बारां4 घंटे पहले
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  • फूंसरा गांव में 10 दिन पहले हुआ था ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

पुलिस को कोतवाली थानाक्षेत्र के फूंसरा में 10 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने प्रेम-प्रसंग को लेकर रजिंश के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को तीन दिन के पीसी रिमांड पर लिया है। पुलिस की ओर से आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार (कूटिया) बरामद की है। अन्य खुलासों को लेकर आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। काेतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि 26 अक्टूबर को थानाक्षेत्र के फूंसरा निवासी लालचंद की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी निर्मल पुत्र रामस्वरूप मेघवाल निवासी फूंसरा को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपी को शुक्रवार काे न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को तीन दिन के पीसी रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार (कूटिया) को बरामद किया है। सीआई यादव ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त कूटिया को खुद के खेत पर बनी झोपड़ी में छिपाई हुई थी। पुलिस की ओर से की पूछताछ में उसने इसकी जानकारी दी।

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