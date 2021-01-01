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कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस:स्वास्थ्य केंद्रों पर मनाया कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस

बारां4 घंटे पहले
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ब्लॉक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। जिसमें चिकित्साकर्मियों व आशाओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान बीसीएमओ डॉ. भूपेश नागर ने कुष्ठ रोग के बारे में बताया। साथ ही कुष्ठ रोग की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कुष्ठ रोग जागरूक अभियान शुरू किया। कार्यशाला के दौरान डॉ. प्रदीप नामदेव, डॉ. मनीष नागर, डॉ. इमरान, डॉ. सुरेश वर्मा, डॉ. भारती नागर, बीपीएम वरुण शर्मा, कंट्रोल प्रभारी नवीन छीपा, बीएनओ मयूर शर्मा, देवकिशन नागर, आमीन खान, धनराज नागर, योगेंद्र नागर, संगीता सुमन, भारती महावर, सरिता व आशा सहयोगिनी आदि कार्मिकों ने भाग लिया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में भी कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया।

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