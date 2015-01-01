पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लकी ड्रॉ:एलजी लकी ड्रॉ में फिर से निकला एक और एलजी का साइड बाय साइड फ्रिज

बारां3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर में पुरानी सिविल लाइन स्थित जय मातादी इलेक्ट्रोनिक्स की ओर से एलजी कंपनी के प्रोडक्ट पर लक्की ड्राॅ निकाला जा रहा है। लक्की ड्राॅ में शहर के श्रमिक कॉलोनी निवासी शरीफ मोहम्मद को भी एलजी ख्वाहिशों से ख़ुशियां तक मे एलजी वाशिंग मशीन 9700 की खरीद पर एलजी का साइड बाय साइड फ्रीज जिसकी कीमत 1 लाख 4 हजार 990 जीता है। जय माता दी इलेक्ट्रोनिक्स संचालक कुश तनेजा जी ने बताया कि इस समय एल जी कंपनी की और से ख्वाहिशों से खुशियां तक लकी ड्राॅ में एक बार फिर से यह एलजी का साइड बाय साइड फ्रीज इनाम में निकला है। उन्होंने ने यह भी बताया कि इस ऑफर में 20 नवंबर तक जय माता दी इलेक्ट्रोनिक्स से कोई भी एल जी की वाशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, वॉटर प्यूरीफायर खरीदने पर सात सप्ताह तक हर सप्ताह वीकली लकी ड्रॉ खुलेगा। इसमें रेफ्रिजरेटर, फ्रंट लोड फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन , एयर कंडीशनर , माइक्रोवेव ओवन और वॉटर प्यूरीफायर इनाम है। साथ ही 13 नवंबर धनतेरस, 14 नवंबर दीवाली और 16 नवंबर भाई दूज को बंपर लकी ड्राॅ निकाले जाएंगे। जिसमें एल जी साइड बाय साइड फ्रिज इनाम है। उनके अनुसार जय माता दी इलेक्ट्रोनिक्स पर सभी एल जी प्रोडक्ट्स की 2020 की नई रेंज उपलब्ध है। साथ ही दीवाली ऑफर कैश बैक, वन ईएमआई ऑफ, एलईडी पर एक एलईडी फ्री, फ्री गिफ्ट्स, लकी ड्रा में मर्सिडीज कार का भी ऑफर चालू है। साथ ही सभी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट पर जीरो डाउन पेमेंट बिना ब्याज के फाइनेंस सुविधा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें