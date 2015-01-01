पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

व्यापार शुरू करने के तीन मुहूर्त:14 जनवरी तक मलमास; मांगलिक कार्य वर्जित, लेकिन दिसंबर में व्यापार शुरू करने के तीन मुहूर्त

बारां6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मलमास में जमीन-मकान, वाहन व नए कपड़ों की कर सकते हैं खरीदारी

मलमास शुरू हो गया है। सूर्य के धनु राशि में आने से खरमास शुरू माना जाता है। अब 14 जनवरी 2021 तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन खरमास जमीन, मकान या वाहन खरीदारी की मनाही नहीं है। इस साल 16 दिसंबर को सुबह 6:49 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक धनु संक्रांति होने से मलमास दोष रहेगा।ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक इन दिनों में मकान, प्लॉट या रियल इस्टेट से जुड़ी खरीदारी भी की जा सकती है। केवल सोने और गुरु ग्रह से संबंधित चीजों की खरीदारी के लिए इस समय को ठीक नहीं माना जाता है लेकिन इनकी बुकिंग आदि की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्रों में मलमास के बीच खरीदारी की मनाही नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराजस्थान और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट; जैसलमेर के चांदन में तापमान माइनस 1.5 डिग्री, माउंट आबू से भी ठंडा - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें