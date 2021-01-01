पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चिकित्सा टीम ने की थर्मल स्क्रीनिंग:स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों की चिकित्सा टीम ने की थर्मल स्क्रीनिंग, दी जानकारियां

बारां4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

किशनगंज ब्लॉक की असनावर ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ की चिकित्सा टीम ने शिक्षकों सहित विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की।जीएनएम गिरीश नागर ने बताया कि ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी डॉ. भूपेश नागर के निर्देश पर रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की। इस दौरान बच्चों का तापमान नापा गया। बुधवार को रामगढ़ पीएससी के तहत बृजनगर, रामगढ़, असनावर व जनजातीय आवासीय विद्यालय एवं निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। टीम में गिरीश नागर, महावीर गुर्जर एवं मुकेश शर्मा शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser