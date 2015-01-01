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ब्लाॅक अध्यक्ष बने मीणा:यूथ कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष बने मीणा

बारां4 घंटे पहले
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युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद शर्मा ने गुरुवार को नगर अध्यक्ष बारां एवं मांगरोल तथा ब्लाॅक अध्यक्ष की घोषणा करते हुए नियुक्ति दी। जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल की अनुशंसा पर नगर अध्यक्ष बारां के पद पर मयंक माथोड़िया को नियुक्त किया गया। इसी तरह नगर अध्यक्ष मांगरोल के पद पर हिमांशु शर्मा तथा ब्लाॅक अध्यक्ष मांगरोल के पद पर रामावतार मीणा को नियुक्त किया। जिलाध्यक्ष शर्मा ने नवनियुक्त ब्लाॅक अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्षों को पार्टी हित में कार्य करते हुए पार्टी को मजबूती देने तथा जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा करने के निर्देश दिए।

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