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बैठक:नगर परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

बारां3 घंटे पहले
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नगर परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के मुख्य आतिथ्य व वरिष्ठ नेता प्रेमनारायण गालव, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश विजय के विशिष्ट आतिथ्य व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश केरवालिया की अध्यक्षता में शहर के कोटा रोड़ स्थित सांसद कार्यालय पर हुई। इसको भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, वरिष्ठ नेता प्रेमनारायण गालव, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश विजय, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, भाजपा जिला महामंत्री ब्रह्मानंद शर्मा व शहर अध्यक्ष महावीर नामा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश केरवालिया ने संबोधित किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान, सुशील पंजाबी आदि मंचासीन रहे। भाजपा मीडिया विभाग के जिला प्रमुख राजेंद्र शर्मा एवं भाजपा शहर प्रवक्ता सचिन सनाढ्य ने बताया कि बैठक में युवा कार्यकर्त्ताओं को अलग-अलग वार्डों का प्रभार व सहप्रभार दिया । संचालन सिद्धार्थ शर्मा ने किया। बैठक में युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष दिलीप शाक्यवाल, मनोहर सिंह, श्याम नागर, हरिओम मेरोठा, महेंद्र नरवाल, राहुल मीणा, धर्मवीर मीणा, जितेंद्र सिंह आिद मौजूद थे।

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