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बैठक:बालवाहिनी एवं छात्रवाहिनी संबंधी बैठक आज

बारां4 घंटे पहले
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जिले में बालवाहिनी एवं छात्रवाहिनी के सुरक्षित संचालन के लिए कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वयन के लिए एसपी विनीत बंसल की अध्यक्षता में बालवाहिनी संयोजक समिति की बैठक एसपी कार्यालय के सभागार में गुरुवार दोपहर बाद साढ़े तीन बजे आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी महावीरप्रसाद पंचोली ने दी।

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