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ज्ञापन:हाइलेवल पुल का काम चालू कराने के लिए ज्ञापन

बारां4 घंटे पहले
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आवर में आहू ओर क्यासरी नदी पर बनने वाले हाइलेबल पुल का कार्य बन्द पड़ा है। इस कारण आवर सहित क्षेत्र के कई गांवों के लोगों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कई संगठनों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुल का काम चालू कराने के प्रयास किए हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के राजेश गुप्ता करावन, जनपद सदस्य रोड सिंह परमार, जिला परिषद सदस्य प्रभुलाल मैहर, करावन के शिवसिंह आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि आवर की पुलिया का निर्माण शीघ्र चालू किया जाए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से बात करके पुलिया का कार्य शीघ्र चालू किया जाएगा।

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