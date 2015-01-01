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त्योहारी सीजन:ऑटो मोबाइल्स में एडवांस बुकिंग बाजार गुलजार होने से व्यापारी उत्साहित

बारां4 घंटे पहले
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  • दीपावली सीजन में खरीदारी को लेकर बाजारों में बढ़ गई रौनक

त्योहारी सीजन में बाजार में खरीदारी परवान पर है। शुभ मूहूर्त में लोग कार, बाइक, ज्वैलरी, इलेक्ट्राॅनिक्स आइटम की खरीदारी व बुकिंग करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण में बाजार में आई सुस्ती केबाद अब त्योहारी सीजन में बाजार में ग्राहक पहुंचने से व्यापारी उत्साहित हैं। दीपावली पर्व काे लेकर बाजार में रौनक दिखाई दे रही है।शहर में दुकानें भी सज गई हंै। सदर बाजार, इंद्रा मार्केट, मैन मार्केट सहित अन्य बाजार में शनिवार को ग्राहकों की भीड़ रही। बाजारों में कई बार जाम के हालात भी बने। जहां एक ओर व्यापारियों ने अच्छी आमदनी की उम्मीद के साथ बाजार को सजाया है, तो वहीं लोग भी तरह-तरह की वस्तु खरीदने को बाजारों में आने लगे हैं।धनतेरस व दीपावली के लिए बाजार सज गए हैं। फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, गहने की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। धनतेरस को लेकर दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें सजाने में जुटे रहे। मिट्टी के दीपक, बर्तन खरीदने के लिए लोग खरीदारी करने में जुट रहे हैं।वहीं शनिवार को कार्यालयों में छुट्टी होने की वजह से नौकरी पेशा वाले लोग परिवार के साथ खरीदारी करते देखे गए।

सर्राफा बाजार में ज्वैलरी दुकान पर रही ग्राहकी: शहर के सर्राफा बाजार में आगामी धनतेरस व दीपावली को देखते हुए लोगो की ओर से ज्वैलरी की खरीददारी शुरू हो गई है। कई लोगों की ओर से ज्वैलरी की अग्रिम बुकिंग करवाई जा रही है। सर्राफा व्यापार संघ अध्यक्ष ललितमोहन खंडेलवाल ने बताया कि दीपावली पर्व पर शहर सहित जिलेभर में करीब 5 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है।

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