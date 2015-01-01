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दीपोत्सव:धनतेरस पर बरसा धन... 5 करोड़ के कारोबार से चहका बाजार

बारां3 घंटे पहले
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  • बाजारों में अच्छी खरीदारी होने से व्यापारियों के चेहरे खिले, अाज रूप चौदस के साथ भी मनाई जाएगी धनतेरस

जिले में धनतेरस पर बाजारों में लाेगों ने जमकर खरीदारी की। दोपहिया, चौपहिया वाहनों के अलावा, सोने-चांदी के सिक्के, मूर्ति और आभूषणों की अच्छी बिक्री हुई। घरेलू उत्पादों की बंपर बिक्री से भी व्यापारियों के चेहरे खिले रहे। व्यापारियों का कहना है कि जिलेभर में धनतेरस पर बाजार में करीब 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। बाजार के अलावा धनतेरस पर घरों में भी रौनक रही। लोगों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस साल धनतेरस दो दिन होने के कारण बाजारों में दो दिन तक रौनक रहेगी। कई लोगों की अोर से आज भी धनतेरस मनाया जाएगा।दीपावली और धनतेरस के अवसर पर बाजारों में अच्छी भीड़ रही। शहर के विभिन्न बाजारों समेत मुख्य बाजारों में भीड़ होने के चलते जगह-जगह मुख्य मार्गों पर कई बार जाम के हालात बने। बाजारों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से बाजारों में बार-बार जाम लगते रहे।प्रकाश पर्व दीपावली से पहले मनाए जाने वाले धनतेरस पर बाजारों की रौनक शहर में देखने को मिल रही है। शहर के सदर बाजार, इंद्रा मार्केट, सर्राफा बाजार, मेन मार्केट समेत अन्य बाजारों में सुबह से चहल-पहल रही। शाम के वक्त बर्तन की दुकानों पर भीड़ देखी गई। जगह-जगह बर्तन की अस्थाई दुकानों पर भी ग्राहक खरीदारी करते नजर आए। वहीं धनतेरस पर्व पर कपड़े और घरेलू उत्पादों की भी बंपर बिक्री हुई। शहर में मोबाइल, लैपटॉप आदि का कारोबार भी अच्छा हुआ। लोगों ने धनतेरस पर फ्रिज, वाशिंग मशीन, एलईडी सहित इलेक्ट्रोनिक सामान खरीदे।

इस बार दो दिन धनतेरस...त्योहारी खरीदारी का रहा उत्साह, सर्राफा, बर्तन, कपड़ा दुकानों पर रही भीड़

सर्राफा : सोने-चांदी के आभूषणों की अच्छी खरीदशहर के सर्राफा बाजार में आभूषणों की अच्छी खरीद हुई। व्यापारियों के अनुसार आभूषणों के अलावा सोना-चांदी के पांच से दस ग्राम के सिक्कों की भी काफी मांग रही। धनतेरस पर घर-घर लक्ष्मी और धन्वंतरि की पूजा-अर्चना भी हुई। दीपावली पर आभूषणों की भी जमकर खरीदारी हुई। सोने-चांदी के सिक्कों के अलावा लक्ष्मी-गणेशजी की चांदी की मूर्ति, थाली आदि की भी बिक्री अच्छी रही।आॅटोमोबाइल : जिलेभर में 1 से 3 तक का कारोबारधनतेरस पर शुभ मुहूर्त में लोगों ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों की खरीदारी भी की। धनतेरस पर वाहनों की अच्छी बिक्री और बुकिंग हुई। ऑटोमोबाइल कारोबारियों ने बताया कि धनतेरस पर जिलेभर में 1 से 3 करोड़ रुपए तक का कारोबार हुआ है।

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