पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगर निकाय चुनाव:चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना करवाएं अधिकारी : कलेक्टर

बारां3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • चुनाव प्रकोष्ठ के अधिकारियों को कलेक्टर ने दी हिदायत, सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर हटाने के जारी किए निर्देश

शहर में गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में नगर निकाय चुनाव के तहत गठित विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रसिंह राव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही नगर परिषद क्षेत्र बारां एवं नगर पालिका क्षेत्र अंता में सार्वजनिक स्थलों, राजकीय भवनों आदि स्थानों से राजनीतिक पोस्टर, होर्डिंग हटाने अथवा उनको ढक दिया जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इस संबंध में आयुक्त नगर परिषद बारां और ईओ नगर पालिका अंता को निर्देशित किया गया है। इसके तहत चुनाव से संबंधित निकाय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान केंद्रो में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में भौतिक निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए। उपजिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र ने विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों के चुनाव संबंधी दायित्व के संबंध में जानकारी दी।

इस बार चुनाव प्रशिक्षण होगा ऑनलाइनजिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर इंद्रसिंह राव ने बताया कि कोरोना संकट के मद्देनजर जिले में नगर निकाय चुनाव के तहत नवाचार को अपनाते हुए मतदान अधिकारियों को ऑनलाइन चुनाव प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चुनाव कार्मिकों को जिला मुख्यालय पर एकत्र कर चुनाव प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। इसकी जगह सभी चुनाव कार्मिकों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चुनाव प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला मुख्यालय से विडियो कांफ्रेंस से दिए जाने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण में चुनाव कार्मिक पंचायत समितियों के वीडियो कांफ्रेंस रूम के माध्यम से शामिल होकर चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा ने कहा कि तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान कर कोरोना आपदा के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ चुनाव प्रशिक्षण पर होने वाले राजकीय व्यय में भी कमी आएगी। इस अवसर पर चुनाव समन्वयक हीरालाल वर्मा, रिटर्निंग अधिकारी बारां रामकिशन मीणा, रिटर्निंग अधिकारी अंता रजत विजयवर्गीय, कोषाधिकारी धीरज कुमार सोनी सहित विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें