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शिक्षा जगत का अपमान:शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध, शिक्षकों ने बताया शिक्षा जगत का अपमान

बारां4 घंटे पहले
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राज्य के शिक्षा मंत्री की ओर से निजी स्कूलों को धंधा बताने के बयान का निजी स्कूल संचालकाें ने विरोध किया है।संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक प्रमोद शर्मा, जिलाध्यक्ष राकेश सोनी, महासचिव पदम अग्रवाल, प्रद्युम्न वर्मा, महेंद्र शर्मा, रमेशचंद गौड़ आदि ने बताया कि शिक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इस्तीफा दें। अन्यथा लाखों शिक्षक शिक्षा मंत्री के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा जैसे नोबल प्रोफेशन को धंधा बोलकर सबका अपमान किया है। इधर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और से जारी विज्ञप्ति पर भी यूनियन ने कहा कि निजी स्कूल अभी बोर्ड के फाॅर्म भरने में असमर्थ हैं। जब तक फीस के मुद्दे का समाधान नहीं होता। जिसमें गत सत्र का बकाया भुगतान, आईटीई का पिछले तीन सालों का बकाया भुगतान, इस सत्र की फीस का समाधान एवं कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन नहीं हो जाता, तब तक निजी स्कूल बोर्ड के फाॅर्म भरने में असमर्थ हैं। गत आठ महीनों से निजी स्कूलों में कार्यरत करीब 11 लाख कर्मचारियों के जीवनयापन में समस्या आ रही है।अब तक निजी स्कूलों ने सामर्थ्य के अनुसार वेतन देकर या आगे मिलने का आश्वासन देकर 90 लाख बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा व अन्य स्कूल के खर्चों का भुगतान किया है। जिसके चलते निजी स्कूल कर्जे में आ गए है। जिसका उदाहरण है कि कई निजी स्कूल संचालकों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या तक कर ली। स्कूलों की आर्थिक हालात नाजुक है। इसलिए वेतन के अभाव में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों ने स्कूलों में आने से मनाकर दिया और बिना कर्मचारियों के फाॅर्म भरने का कार्य किया जाना संभव नहीं है। अभिभावक भी इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसलिए बोर्ड भी नैतिकता दिखाते हुए विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क माफ़ करे, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके।

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