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आयोजन:मझारी गांव में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन

शाहाबाद3 घंटे पहले
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सिकोईडीकोन संस्था की ओर से शुक्रवार को ग्राम पंचायत मझारी में जेंडर, संवेदी ग्राम पंचायत, वार्षिक विकास नियोजन को लेकर सरपंच सरोज सहरिया की अध्यक्षता में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम विकास समिति, महिला एवं स्वयं सहायता समूह, युवा संगठन, किसान सेवा समिति, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि ने भाग लिया।

किसान सेवा समिति अध्यक्ष रामसिंह मेहता ने प्रतिनिधियों का स्वागत कर आमुखीकरण के उद्देश्यों की जानकारी दी। चंद्रकला शर्मा ने ग्राम पंचायत विकास नियोजन में ग्राम स्तरीय मुद्दों की पहचान कर ग्राम पंचायत की वार्षिक नियोजन पर आयोजित ग्रामसभा में जुड़वाने की जानकारी दी। ग्राम सभा में बताया कि जेंडर आधारित मुद्दों को भी ग्रामसभा में प्राथमिकता से लाया जाए।

शाखा प्रभारी विवेककुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम पंचायत के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव में डालें ताकि समस्याओं के समाधान समय पर हो सके। इसके अलावा भी ऑनलाइन आवेदन करवाकर योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। ग्रामसभा में ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार, महेंद्रकुमार यादव, हरिचरण जाटव व रामप्रसाद जाट ने भाग लिया।

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