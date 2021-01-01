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ओटीपी की अनिवार्यता खत्म:गार्गी पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन में ओटीपी की अनिवार्यता खत्म

बारां4 घंटे पहले
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गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन आवेदन में ओटीपी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब जो आवेदन होंगे, बिना ओटीपी के ही होंगे। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 28 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू किया गया है। यह आवेदन 10 फरवरी तक किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए बालिकाएं ऑनलाइन आवेदन कर रही है, लेकिन आवेदन करने के बाद घंटों तक ओटीपी नहीं मिलने से छात्राओं को दिक्कत हो रही थी। ऑनलाइन आवेदन में ओटीपी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब जो आवेदन होंगे उसमें ओटीपी की जरूरत नहीं रहेगी।

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