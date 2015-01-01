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निकाय चुनाव:मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश

बारां3 घंटे पहले
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शहर में नगर परिषद व अंता नगर पालिका नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान दिवस के दिन अवकाश की घोषणा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रसिंह राव के अनुसार श्रम विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार नगर निकाय आम चुनाव के दौरान नगर परिषद क्षेत्र बारां एवं नगर पालिका क्षेत्र अंता में स्थित निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या करोबार, व्यवसाय के नियोजकों को उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 11 दिसंबर के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को सवैतनिक अवकाश दिया है।

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