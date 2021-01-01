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अतिक्रमण:सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बेच रहे थे प्लॉट, प्रशासन ने जेसीबी से हटाए कब्जे

बारां4 घंटे पहले
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  • सीताबाड़ी के समीप खंडेला रोड पर पुलिस लवाजमे के साथ कार्रवाई

सीताबाड़ी के समीप खंडेला रोड के दोनों तरफ लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों के किए गए कच्चे-पक्के अतिक्रमणों को प्रशासन ने पुलिस लवाजमा के साथ रविवार को जेसीबी से हटाया गया। इस जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। रविवार दोपहर करीब 12 बजे सीताबाड़ी में एसडीएम राहुल मल्होत्रा के नेतृत्व में डीएसपी कजोड़ मल के साथ सर्किल के पुलिस थानों व पुलिस लाइन बारां से महिला कांस्टेबल सहित भारी लवाजमा तैनात रहा। एसडीएम मल्होत्रा ने बताया कि शेष अतिक्रमियों को पंचायत की ओर से नोटिस दिलवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण में इस्तेमाल किए मटेरियल को पुलिस कस्टडी में रखते हुए नीलाम किया जाएगा। बजट आने पर बाउंड्रीवाॅल करवाई जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों के सामने कहा कि यह जमीन वन विभाग की है। बरसों पहले यहां वन विभाग की मुड्डियां भी लगी हुई थीं। ऐसे में सिवायचक भूमि बताकर प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई को उन्होंने गलत ठहराया।

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