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निर्देश:प्रमुख शासन सचिव अग्रवाल ने देखे सहरिया क्षेत्र के हालात

बारां7 घंटे पहले
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  • ब्लॉक क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश

किशनगंज राजस्थान जनजाति विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के दौरे पर रहे।इस दौरान गुरुवार को कस्बे के तेजाजी डांडा स्थित राजकीय जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक क्षेत्र के सभी अधिकारियों की बैठक ली। इसमें विभाग की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। बीडीओ डॉ. प्रहलाद राम डूडी ने बताया कि अग्रवाल ने तेजाजी डांडा पर स्थित आवासीय बालिका जनजातीय विद्यालय का निरीक्षण किया।निरीक्षण के बाद पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक क्षेत्र के सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान जनजाति विकास विभाग द्वारा जारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान सरकारी योजनाओं को और अधिक लाभप्रद कैसे बनाए जाए इस पर उपस्थित अधिकारियों से रायशुमारी की गई।

शाहाबाद-केलवाड़ा में लिया जायजा

शाहाबाद. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने क्षेत्र में सहरिया जनजाति के संचालित कार्यक्रमों को लेकर जायजा लिया।सहरिया परियोजना अधिकारी एडीएम राहुल कुमार मल्होत्रा ने बताया कि अग्रवाल ने राजकीय जनजाति कन्या आवासीय स्कूल खुशियारा में छात्रावास की व्यवस्थाएं देखी। स्वीकृत नवाचार योजना की जानकारी प्राप्त की। शाहबाद ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों एवं एनजीओ की बैठक ली।केलवाड़ा. क्षेत्रीय जनजाति विकास प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने सीएचसी में स्थित एमटीसी वार्ड का निरीक्षण किया। चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश राजावत को कुपोषण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अग्रवाल से एक बस एंबुलेंस एवं ऑपरेशन थिएटर के निर्माण के लिए छह लाख रुपए बजट के रूप में देने की मांग की। प्रमुख शासन सचिव ने बजट देने का आश्वासन दिया। डॉ. राजावत ने एंबुलेंस 108 घटनास्थल पर एक से दो घंटे देरी से पहुंच रही है।

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