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आमरण अनशन जारी:निजी स्कूल संचालकों का आमरण अनशन जारी

बारां4 घंटे पहले
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संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक प्रमोद शर्मा, जिलाध्यक्ष राकेश सोनी, पदम अग्रवाल, प्रद्युम्न वर्मा, संजय शर्मा, महेंद्र शर्मा, लोकेश सुखवाल आदि ने बताया कि फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्कूल राजस्थान की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर हेमलता शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ आमरण अनशन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।हेमलता शर्मा और सीमा शर्मा के सहयोग में सीडलिंग ग्रुप के डॉ. संदीप बख्शी, एमपीएस से अशोक वेद, एशियन वर्ल्ड स्कूल से ऋषभ गोधिका, सैंड ड्यूंस से अभिमन्यु शर्मा, विद्याश्रम स्कूल से प्रतिमा शर्मा, रयान ग्रुप ऑफ स्कूल से सुनील, शांति एशियाटिक स्कूल से दीपक अग्रवाल, ज्ञान विहार स्कूल से राकेश उपाध्याय, संस्कार स्कूल से रिया थरियामाल, ट्योलर हाई स्कूल से निर्झर गोयल, महावीर पब्लिक से रश्मि तलवार, वॉरेन एकेडमी से अरुण सोगानी, अमित सोगानी और कल्पना कौल, कैंब्रिज कोर्ट हाई स्कूल से आयुष रावत, ज्ञान विहार स्कूल से राकेश उपाध्याय, वर्धमान से मालिनी मलिक, विवेक टेक्नो से इंदिरा सिंह, जेपीएचएस से माला अग्निहोत्री, जेवीपी इंटरनेशनल से गौरव बंसल, भारत मुंद्रा मिलेनियम स्कूल से हिमांशु कटियार, निमावत इंटरनेशनल स्कूल से पंकज निमावत, हिंदुस्तान इंटरनेशनल एकेडमी से विजय कटियार, कैंडलविक स्कूल से राज राठौड़, विंग कमांडर राठौर, डिफेंस पब्लिक स्कूल से मीतू शर्मा, एसजीआईटी से डॉ. नूपुर सरीन, रोजरी पब्लिक स्कूल से प्रीति आदि धरना स्थल पर मौजूद थे। निजी स्कूल संचालक और शिक्षक सरकार की दोहरी नीति से आहत हैं और अपने हक को पाने के लिए संघर्षरत हैं। फोरम के प्रतिनिधि मंडल की ओर से समस्याओं को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। राज्यपाल ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।

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