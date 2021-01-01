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रेडियम स्टीकर:पिड़ावा में वाहनों पर लगाए रेडियम स्टीकर

बारां4 घंटे पहले
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अंधेरे में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों पर रेडियम के स्टिकर लगाए गए। भवानीमंडी मार्ग पर यातायात जन जागरूकता समिति के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान में दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर रेडियम के स्टिकर लगाए गए। रेडियम के स्टिकर लगाने से अंधेरे में भी वाहन दूर से ही दिखाई देता है। जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से करीब 2 सो दुपहिया व चार पहिया वाहनों पर रेडियम के स्टिकर लगाए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के हिदायत दी। कोरोना गाइड लाइन का पालन करने को कहा। इस दौरान यातायात जनजागरूकता समिति के राहुल सोलंकी व राकेश पथोंदिया मौजूद रहे।

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