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बारां में महिला की हत्या:पति के साथ जा रही महिला को बदमाशों ने बाइक से उतारा, फिर चाकू से गोदा; मौके पर मौत

बारां16 मिनट पहले
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घटना में घायल पति गोपाल को बारां अस्पताल में भर्ती किया गया।

जिले के मांगरोल में एक विवाहिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गुरुवार देर रात महिला का शव सड़क किनारे मिला। बगल में पति भी बेहोश हालत में पड़ा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंची। इसके बाद महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं, घायल पति को इलाज के लिए बारां जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया।

जानकारी अनुसार, जिले के बमोर के रहने वाले पति गोपाल गौतम और पत्नी निलिमा गुरुवार दोपहर काम से बड़ौदा की तरफ गए थे। देर रात को मोटर साइकिल पर सवार होकर बड़ौदा से अपने गांव बमोरी कंला वापस आ रहे थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने दोनों को रास्ते में रोक लिया। दोनों को घायल कर दिया। जिसके बाद पत्नी निलिमा को दूर घसीटकर ले गए और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

मांगरोल थानाधिकारी हेमंत गौतम ने बताया ख्वांजापुर पुलिया के पास अयाना थाना सीमा में महिला का शव मिला है, मामला अज्ञातजनों द्वारा मारपीट कर हत्या करने का सामने आ रहा है। मामला अयाना सीमा में होने से अयाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

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