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मूलभूत सुविधाओं को तरसे:शाहाबाद की सहरिया कॉलोनी के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरसे

शाहाबाद4 घंटे पहले
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कस्बे की सहरिया कॉलोनी के बाशिंदों ने गलियारों में इंटरलॉकिंग एवं हैंडपंप के पानी की निकासी सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। कस्बे में दो सहरिया बस्तियां हैं, जिनमें से एक को सहरिया कॉलोनी एवं एक को सहरिया बस्ती के नाम से जाना जाता है।सहरिया कॉलोनी के दुलीचंद सहरिया, बालमुकुंद सहरिया, हरिसिंह सहरिया, मदन सहरिया, प्रहलाद सहरिया, रामकिशन सहरिया, मनीराम सहरिया, श्यामलाल सहरिया, काशीलाल सहरिया ने बताया कि मुख्यालय की सहरिया कॉलोनी होने के बावजूद अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते अन्य सहरिया बस्तियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कॉलोनी के बीच में लगे हैंडपंप के पानी की निकासी नहीं होने से आसपास पानी भरा रहता है। पानी के भराव से गंदगी व कीचड़ फैला रहता है। गलियारों में इंटरलॉकिंग नहीं की गई है। पूर्व में किया गया सीसी रोड अब उखड़ चुका है। बस्तीवासियों ने पेयजल सुविधा के लिए मोटर लगाने, पानी की टंकी बनाने, मवेशियों के लिए पानी की खेळ बनाने, आम रास्तों पर इंटरलॉकिंग कर दोनों तरफ नालियां बनाने की मांग की है।

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