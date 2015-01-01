पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:आवास नहीं मिलने पर सहरिया बंगले को बनाया शरणस्थली

बारां5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सहरिया परिवारों ने रहने के लिए वर्षों पहले बनाई झोपड़ियां अब हो रही हैं क्षतिग्रस्त

पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करवरीकलां के मोयदा गांव में रह रहे कई सहरिया परिवारों को अभी तक भी मकान नहीं मिल पाने के कारण मजबूरन अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। सहरिया बाहुल्य मोयदा गांव के कई गरीब सहरिया परिवारों को अभी तक भी आवास आवंटित नहीं होने के कारण इधर-उधर घूमते हुए जीवन बसर करना पड़ रहा है। सहरिया परिवारों ने मेहनत मजदूरी कर रहने के लिए झोपड़ियां बनाई हैं। इन झोपड़ियों की हालात भी दयनीय है। जंगलों में दूर-दूर तक लकड़ी अभी नहीं मिल पाने के कारण झोपड़ियों को दुरुस्त नहीं कर पाने से टूटी-फूटी झोपड़ियों में रहना मजबूरी बना हुआ है। झोंपड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त: सहरिया परिवारों ने रहने के लिए वर्षों पहले झोपड़ियां बनाई थी जो अब क्षतिग्रस्त हो रही है। दूर-दराज तक लकड़ियां नहीं मिलने से इन झोपड़ियों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। लकड़ियों से बनाई इन झोपड़ियों में सर्दी, गर्मी व बारिश के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सहरिया बंगले को बनाया शरणगाह: मोयदा गांव निवासी मुकुट पुत्र नारोराम सहरिया की झोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते अब इस परिवार ने छोटे-छोटे बच्चों के साथ मोयदा में ही बने सहरिया बंगले को आशियाना बनाया है। मुकुट सहरिया ने बताया कि पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। परिवार की सारी जिम्मेदारी उसे ही उठानी पड़ती है। परिवार के गुजर-बसर के लिए रामनगर में एक कृषक के यहां पिछले 12 सालों से कार्य कर रहा है। अकेला ही परिवार का गुजर-बसर करने से कृषक के यहां कर्जा भी चढ़ा हुआ है। इसके बावजूद अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाने के कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उसने सहरिया बंगले को ही आशियाना बना लिया है। ^ मुकुट सहरिया का नाम पीएम आवास योजना की ऑनलाइन सूची में 456 नंबर पर अंकित है। अभी 216 लाभार्थियों की सूची आई है। सरकार की स्वीकृति के बाद जारी अगली सूची में उसका नाम भी आ जाएगा। -महावीर गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें