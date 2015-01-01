पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना से जंग:एसडीएम सिंह ने वितरित किए मास्क

बारां3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे सहित सारथल व हरनावदाशाहजी में कोरोना से बचाव के को लेकर गुरुवार को अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने आमजन को मास्क वितरित किए। अभी दीपावली पर्व के चलते हाट बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। जिससे कोरोना का भय बना हुआ है।इससे बचाव व सुरक्षा को लेकर एसडीएम श्रवण सिंह, बीडीओ गोपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी दुर्गाप्रसाद गौतम, राकेश शर्मा, पूर्व सरपंच गजेंद्र जैन, पछाड़ सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा, यूसुफ खान व अन्य जनप्रतिनिधियों ने कस्बे के हाट चौक से लेकर गढ़ी चौक तक दुकानदारों व आमजन को मास्क वितरण किए। एसडीएम व बीडीओ ने सारथल में 450, हरनावदाशाहजी में 500 एवं छीपाबड़ौद में 580 मास्क वितरित किए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें