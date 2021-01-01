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धानगिरी का मठ...:यहां से खूबसूरत दिखता है शाहाबाद, लेकिन पहुंचने का रास्ता नहीं इसलिए पर्यटकों की पहुंच से दूर

बारां4 घंटे पहले
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शाहाबाद कस्बे के पास स्थित तीनों पहाड़ियों पर बने प्राचीन धार्मिक मठ तक जाने के लिए रास्ता नहीं होने से दूरदराज से आने वाले पर्यटकों को बिना देखे ही मायूस लौटना पड़ता है। यहां तीनों पहाड़ियों पर बने प्राचीन मठों, पहाड़ों से कस्बे का नजारा देखने के लिए पर्यटकों के लिए सुगम रास्ते नहीं हैं। इसके चलते इन धार्मिक एवं दार्शनिक स्थलों तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं। पहाड़ी पर स्थित धानगिरी बाबा के मठ से कस्बे का नजारा मनमोहक लगता है।

वर्ष 2000 में बनाया था कच्चा रास्ता बारिश में हुआ जर्जर

वर्ष 2000 में पड़े अकाल के दौरान मनरेगा की मस्टररोल में श्रमिकों से इन पहाड़ों पर कच्चे रास्ते बनाए थे और सीढ़ियां भी लगाई थी। पहाड़ों से बहने वाले बारिश के पानी के कारण वह रास्ते धीरे-धीरे जर्जर हो गए हैं। यदि इन पहाड़ों पर स्थित मठों तक जाने के लिए प्रशासन की अोर से रास्ता बनाकर सीढ़ियां लगाई जाए तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कस्बे के प्रदीप मित्तल, नेमीचंद जैन, ओम बंसल, हरिशंकर शर्मा, बद्रीलाल वर्मा, मोहनप्रसाद चौरसिया, सीताराम बामनिया, ज्ञानीचंद्र राठौर, सतीश राठौर ने कलेक्टर से पर्यटन, दार्शनिक एवं धार्मिक स्थलों तक सुगम रास्ते बनाने की मांग की है। जिससे पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हो सके।

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