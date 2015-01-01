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स्वागत-सम्मान:एनआईटी में चयन पर शिल्पा प्रजापति का स्वागत-सम्मान

बारां4 घंटे पहले
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एनआईटी में चयनित तेल फैक्ट्री निवासी शिल्पा प्रजापति पुत्री रामचरण का अखिल हाडौती प्रजापति कुंभकार छात्र संघ की ओर से माला पहनाकर व ट्राॅफी देकर स्वागत सम्मान किया गया। अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति ने बताया कि प्रजापति समाज की इस प्रतिभा ने समाज और जिले का गौरव बढ़ाया है। ऐसे ही समाज के अन्य प्रतिभावान छात्र भी आगे आकर मेहनत कर समाज और जिले का नाम रोशन करें। उन्हांेने बताया कि संरक्षक नंदलाल प्रजापति की पहल पर शिक्षा का अलख जगाकर समाज को आगे बढाना है। स्वागत करने वालों में संभागीय महामंत्री सुदर्शन प्रजापति, मुख्य सदस्य महावीर प्रजापति, जिला सह संयोजक कमल प्रजापति, प्रदीप प्रजापति आदि शामिल थे।

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