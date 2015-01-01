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हाट बाजार में फिर से चहल-पहल:कोरोना के चलते बंद किए हाट बाजार में फिर से चहल-पहल

राजपुर16 मिनट पहले
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कस्बे में प्रत्येक सप्ताह लगने वाला हाट बाजार कोरोना संक्रमण के चलते 9 महीने से बंद था। काफी समय बाद बाजार में रौनक लौट आई है।हाट बाजार नहीं लगने के कारण छोटे-छोटे दुकानदारों को अपनी आजीविका चलाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। कस्बे के आसपास छोटे-छोटे गांव हैं, जिनसे काफी लोग अपनी जरूरतों का सामान कपड़े, बर्तन, सब्जियां खरीदने प्रत्येक सप्ताह आते हैं। कस्बे के दुकानदार सीताराम राठौर, राजेंद्र राठौर ने बताया कि हाट बाजार नहीं लगने के कारण धंधे चौपट हो रहे थे और घर का खर्च चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। साथ ही ग्रामीणों को भी काफी समस्या आ रही थी। हाट बाजार के अंदर ग्रामीणों को एक साथ सभी जरूरतों के सामान मिल जाते हैं।

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