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गलन बरकरार:हवा का रुख बदलकर दक्षिण-पश्चिम हुआ न्यूनतम तापमान 3 डिग्री चढ़ा, गलन बरकरार

बारां4 घंटे पहले
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  • जिले में मौसम में आया बदलाव, विक्षोभ के चलते बदल रहा है मौसम

जिलेभर में रविवार को मौसम में एकदम से बदलाव आया है। दिनभर आसमान साफ रहने से धूप खिली रही। वहीं कुछ समय बादलों की आंशिक आवाजाही रही। ऐसे में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सर्द हवा के चलते वातावरण में गलन का असर बरकरार है। आगामी दिनों में पश्चिम विक्षोभ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है।शहर में रविवार को सुबह से ही धूप खिली रही। इस दौरान 4 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवा चली। धूप खिली रहने से लोगों ने खुले में बैठकर सर्दी से राहत पाने के जतन किए। हवा के रूख में एकदम से बदलाव आया है। अब हवा का रूख उत्तर-पूर्व के एकदम विपरीत होकर दक्षिण-पश्चिम हो गया है। ऐसे में शनिवार के 5 डिग्री के मुकाबले न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर रविवार को 8 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान भी 23 के मुकाबले 3 डिग्री बढ़कर रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी समय में तापमान में इजाफे की संभावना बनी हुई है। हालांकि बदलता मौसम सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने रहे। दिन ढ़लने के बाद दुपहिया वाहन से सफर में परहेज करें। फसलों को लेकर मौसम अभी अनुकूल बना हुआ है। कहीं कोई परेशानी होने पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह लें।

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