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अस्थि मोक्ष बस यात्रियों काे किया हरिद्वार रवाना:महासंघ की 75वीं अस्थि मोक्ष बस यात्रियों काे किया हरिद्वार रवाना

बारां4 घंटे पहले
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व्यापार महासंघ की ओर से जारी अस्थि मोक्ष योजना की 75वीं बस गुरुवार को यात्रियों के लिए भोजन, अल्पाहार, बिस्किट, जल की व्यवस्था कर राज्य सरकार की सेवाओं में भागीदारी निभाते हुए हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। भोजन व अल्पाहार की व्यवस्था गालव एजेंसी के अरविंद गालव, किशन गालव ने की। महासचिव योगेश कुमरा ने बताया कि इस कार्य में शहर के व्यापारी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष ललितमोहन खंडेलवाल, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल चित्तौड़ा, महामंत्री प्रदीप जैन, मोरपाल सुमन, हरीश गेरा, संजय गुप्ता, शशांक जैन आदि व्यापारी मौजूद थे। आगार प्रबंधक सुनीता जैन का अध्यक्ष खंडेलवाल ने सम्मान किया।

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