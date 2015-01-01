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माैसम:सीजन का सबसे सर्द दिन; 4 दिन में 10 डिग्री लुढ़ककर 5 डिग्री पर पारा

बारां7 घंटे पहले
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  • गुरुवार को न्यूनतम तापमान मेंे 3 डिग्री की गिरावट, मौसम में बदलाव से गिर रहा है पारा, फसलों को होगा फायदा
  • सर्द हवा और गलन से छूटी कंपकंपी, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का रखें ध्यान

जिलेभर में गुरुवार को कड़ाके की सर्दी का असर रहा। गुरुवार काे इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में हाे रही बर्फबारी के चलते जिले में भी शीतलहर चलने लगी है। पिछले 4 दिन में ही न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट के साथ पारा 5 डिग्री पर पहुंच गया है। सर्दी के तीखे तेवर के चलते दिन और रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर आ गया है। ऐसे में इस मौसम से जहां रबी फसल की बढ़वार के लिए अनुकूल हो गया है, तो सेहत के लिए घातक है। विशेषज्ञाें के अनुसार ऐसे माैसम में बच्चों व बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।शहर में गुरुवार को सुबह हल्की धुंध के बीच सर्द हवा चलती रही। सूर्योदय के साथ धूप ताे खिली, लेकिन सर्द हवा चलने से धूप भी बेअसर रही। दिन चढ़ने के बाद सर्दी से थाेड़ी राहत ताे मिली, लेकिन शाम ढलते ही फिर से सर्दी ने जोर पकड़ लिया। गुरुवार को 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी सर्द हवा चली। लोगों ने सर्दी से राहत पाने के लिए गर्म कपड़े पहने, तो अलाव ताप कर बचाव किया।

सेहत: सुबह, देर रात की सर्दी से करें बचाववरिष्ठ फिजिशियन डॉ. केके कतियाल ने बताया कि एकदम से वातावरण में गलन बढ़ी है। ऐसे मौसम में सर्दी, जुकाम व बुखार की शिकायत रहती है। इसमें दुपहिया वाहन सवार, अपडाउन करने वाले अधिक चपेट में आते हैं। ऐसे में सुबह जल्द खुली हवा में नहीं निकलें। देर रात में भी सर्दी से बचाव करें। बच्चों और बुजुर्गों का ऐसे मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए।फसल: रबी के लिए अनुकूल हैं मौसम कृषि विभाग उपनिदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि यह मौसम रबी फसलों के लिए उपयुक्त है। दिन के समय धूप खिलने और रात के समय सर्दी से फसलों की अच्छी बढ़वार होगी। अभी फसल बढ़वार अच्छी स्थिति में है।आगे कैसा रहेगा माैसममौसम विभाग के अनुसार तीन दिन बाद फिर से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। यानी, मौसम में बार-बार हो रहे बदलाव की स्थिति आगे भी जारी रहेगी।

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